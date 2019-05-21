قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي... عودة المحمدي.. واستدعاء هداف بطولة الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة الاهلي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل. وشهدت قائمة الإسماعيلي تواجد حازم مرسي، مهاجم فريق ٩٩ وهداف بطولة الجمهورية برصيد ٢٥ هدف في العام الماضي. وتعد هذه أول مرة يدخل حازم مرسي لقائمة الفريق الأول لنادي الإسماعيلي، كما عاد باهر المحمدي لقائمة الدراويش. وضمت القائمة كلا من: Advertisements حراسة المرمى: محمد فوزي ومحمد مجدي وكمال السيد. خط الدفاع: أسامة ابراهيم، محمود متولي، باهر المحمدي، محمد مجدي، محمد هاشم، أحمد أيمن. خط الوسط: كريم بامبو، محمد الشامي، دونجا، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبد الحكيم، محمد الضرف ، عماد حمدي، مصطفى فارس، محمد صادق. خط الهجوم: حازم مرسي، شيلونجو ، محمود أبوجودة.

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