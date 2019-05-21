رئيس الزمالك يدعو مجلس إدارة الأهلي واللجنة الأولمبية لحضور نهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية لحضور نهائي الكونفيدرالية الذى يقام فى الـ 26 من الشهر الجاري على استاد برج العرب. وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في ذهاب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية، قبل أن يلتقيا في العودة يوم الأحد المقبل. Advertisements وقال رئيس الزمالك عبر قناة المحور " توجهت بالدعوة إلى مجلس إدارة الأهلي الذى تربطنا علاقات طيبة عكرها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي". وأضاف رئيس الزمالك " أشكر وزير الداخلية للموافقة على حضور 60 ألف مشجع لمباراة النهائي أمام نهضة البركان ". وأنهى " أطالب الجماهير بالألتزام والتشجيع المثالي فى المباراة".

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