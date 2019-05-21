الزمالك: 70 ألف مشجع أمام نهضة البركان.. ولانفكر فى الترجي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يثق في قدرة فريقه على التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة المحور، إلى ثقته في أن يمتليء ملعب برج العرب في الأسكندرية، بحضور 70 ألف مشجع في مواجهة الإياب.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في ذهاب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية، قبل أن يلتقيا في العودة يوم الأحد المقبل.

وقال يوسف: "غياب التركيز في آخر 5 دقائق من المباراة تسبب في خسارتنا، إلى جانب إهدار عدد من الفرص التهديفية، والطبيعي عندما نهدر سنستقبل أهداف".

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وأكمل: "عمر صلاح لديه ثبات إنفعالي كبير جدًا، رغم أنه الحارس الثالث في الفريق لكنه ظهر بشكل جيد لا يختلف عن الحارسين الآخرين".

وأضاف: "كنا نحتاج للتركيز في إنهاء الهجمات وكذلك في آخر 5 دقائق، هذا ما كان ينقصنا في مواجهة نهضة بركان".

وأردف: "أعد جماهير الزمالك أن كأس الكونفدرالية لن يخرج من مصر، وأثق في أن ملعب برج العرب سيكون ممتليء بـ70 ألف مشجع".

واختتم: "لا نفكر في السوبر الأفريقي حاليًا، نريد حاليًا التتويج بكأس الكونفدرالية أولًا".