محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2019.
كلوب يكشف خطة "متناهية البساطة" في نهائي أبطال أوروبا
محمد فضل: تقديم التميمة بحضور الرئيس السيسي حدث تاريخي
مدير المنتخب يتحدث لمصراوي عن.. موعد قائمة أمم أفريقيا.. وموقف صلاح والنني
الأهلي يعلن جاهزية الشيخ.. ومعسكر مغلق الثلاثاء إستعدادا للإسماعيلي
شبانة عن نهائي الكونفدرالية: الحظ انقلب على الزمالك.. وجروس طمع في المباراة
اتحاد الكرة: الزمالك سيلعب مباراتين قبل أمم أفريقيا.. وطلبنا 60 ألف مشجع للنهائي
لاعب نهضة بركان: تنتظرنا مهمة صعبة في مصر أمام فريق كبير بألقابه
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الاثنين| كلوب يكشف خطته لنهائي أبطال أوروبا.. والأهلي يعلن جاهزية الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.