الغندور: حامد يستحق الغياب عن إياب النهائي.. وجاساما احتسب ضربة جزاء للبركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال خالد الغندور قائد الزمالك السابق إن طارق حامد نجم وسط النادي الأبيض كان يستحق الحصول على الإنذار الثاني أمام نهضة البركان المغربي فى المباراة التى انتهت فى الساعات الأولي من صباح الأثنين بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

طارق حامد نجم وسط الزمالك تدخل على بكر الهيلالي نجم نهضة البركان فى الدقيقة 62 من المباراة ولكن حكم المباراو الزامبي سيكاوزي لم يمنحه انذار الذى كان سيحرمه من مباراة الإياب.

وأضاف الغندور عبر برنامج الزمالك اليوم " الزمالك كان يستحق ضربة جزاء فى الشوط الأول واستعجب من عدم اعتراض اللاعبين على الحكم أو تدخل بكاري جاساما حكم الفيديو".

وسدد أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 27 لتصطدم الكرة بمدافع نهضة البركان يوسوفا دايو ولكن الحكم اشار باستمرار اللعب ولم يتدخل حكم الفيديو الجامبي بكاري جاساما .

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وانتقد الغندور حكم الفيديو قائلاً " جاساما كان يجب أن يخبر الحكم بلقطة ضربة جزاء الزمالك بالإضافة إلى التدخل فى انذار عمر السعيد الذى كان لا يستحقه ويغيب بسببه عن مباراة الإياب ".

وواصل " جاساما حاول اقناع الحكم باحتساب ضربة جزاء لمصلحة نهضة البركان ولكن سيكاوزي لم يأخذ بقراره ".

وفى الدقيقة 70 توقفت المباراة لمطالبة فريق نهضة البركان بضربة جزاء على طارق حامد ليطلب جاساما حكم الفيديو مراجعة اللقطة إلا أن سيكاوزي أشار إلى ركنية.

وأنهى الغندور " أثق فى عدالة سيكاوزي الذى تم تعينه حكم للفيديو فى مباراة الإياب ".