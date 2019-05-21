مؤمن زكريا يواصل التأهيل في مران الأهلي استعدادا للموسم الجديد

واصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويؤدي لاعب الأهلي برنامجا تأهيليا تحت إشراف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الفريق، بعد عودته من السعودية عقب فسخ تعاقده مع نادي أحد، ولا يحق فه المشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.