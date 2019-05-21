أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي قد حصل على موافقة الأمن بحضور ٦٠ ألف مشجع لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، ضمن إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك ونهضة بركان المغربي، ضمن إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان قد انتهت مباراة الإياب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: الأمن وافق على حضور ٦٠ ألف مشجع لمباراة نهضة البركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.