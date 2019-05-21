طلائع الجيش يفوز على الجزيرة ويواجه الأهلي في نهائي كأس اليد

فاز فريق طلائع الجيش لكرة اليد على نظيره الجزيرة بنتيجة 27_26 فى المبارة التى اقيمت بينهما بصالة سبورتنج باىاسكندرية المبارة التى اقيمت بينهما بصالة سبورتنج باىاسكندريةفى الدور قبل النهائى لكاس مصر. وبذلك تاهل الجيش للمبارة النهائية ليواجة الاهلى اليوم فى نهائى كاس اليد.



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