اليوم.. أجيري يعلن قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على الإعلان عن قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم الاثنين. الأفريقية، اليوم الاثنين. واتفق الجهاز الفني على ضم 25 لاعبًا في معسكر يونيو، على أن يتم اختيار 23 لاعبًا منهم لإرسال القائمة النهائية للفريق القومي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يوم 11 يونيو المقبل.

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