اتحاد الكرة: مباراة بيراميدز والنجوم يديرها حكم عربي

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين طاقم حكام عربي لمباراة بيراميدز والنجوم في الدوري الممتاز. في الدوري الممتاز. تقام المباراة في تمام العاشرة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس، ضمن الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز. ومن المتوقع أن يكون طاقم الحكام من تونس أو المغرب أو الجزائر.

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