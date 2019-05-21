استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين طاقم حكام سلوفيني لمباراة وادي دجلة وحرس الحدود فيالدوري الممتاز.
تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب في
كان وادي دجلة طلب تعيين حكام أجانب لمباراته مع حرس الحدود وسدد مبلغ 25 ألف دولار لاتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم سلوفيني لمواجهة وادي دجلة وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.