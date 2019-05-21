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طاقم تحكيم سلوفيني لمواجهة وادي دجلة وحرس الحدود

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استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين طاقم حكام سلوفيني لمباراة وادي دجلة وحرس الحدود في

الدوري الممتاز.

تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب في

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الجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

كان وادي دجلة طلب تعيين حكام أجانب لمباراته مع حرس الحدود وسدد مبلغ 25 ألف دولار لاتحاد الكرة.

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