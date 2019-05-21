استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين طاقم حكامصربي لمباراة بتروجت وسموحة في الدوري الممتاز.
تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب المكس في الإسكندرية، ضمن الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم صربي يدير لقاء بتروجت وسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.