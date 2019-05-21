حكم صربي يدير لقاء بتروجت وسموحة

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين طاقم حكام صربي لمباراة بتروجت وسموحة في الدوري الممتاز. صربي لمباراة بتروجت وسموحة في الدوري الممتاز. تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب المكس في الإسكندرية، ضمن الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

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