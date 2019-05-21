مروة عبدالملك تحصد لقب الدوري الفرنسي لكرة اليد مع فريق نيس

واصلت مروة عبدالملك لاعبة الأهلي لكرة اليد والمحترفة بصفوف نيس الفرنسي تألقها في الدوري الفرنسي بعدما نجحت في نحقيق لقب الدوري الدوري الفرنسي بعدما نجحت في نحقيق لقب الدوريمع فريقها للموسم الجاري. كما حصلت مروة على جائزة أفضل صانعة العاب في الموسم الجاري لتواصل التألق في رحلتها الاحترافية.

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