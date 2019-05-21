وزير الرياضة: فندق ستاد القاهرة متطلبات الفرق الرياضية والمنتخبات

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن فندق ستاد القاهرة يعد صرحاً كبيراً ينضم لمجموعة المنشآت التي تخدم وتستضيف الفرق والمنتخبات وسيوفر جميع متطلبات الفرق الرياضية ، ويمثل أولى الخطوات التنفيذية لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل هيئة استاد القاهرة إلى هيئة اقتصادية". الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل هيئة استاد القاهرة إلى هيئة اقتصادية". جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فندق هيئة استاد القاهرة، بحضور على درويش- رئيس هيئة استاد القاهرة ، محسن صلاح - رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب. اطلع وزير الشباب والرياضة علي امكانات الفندق والتي تصل طاقته الاستيعابية إلى ١٢٠ فرد، والمتضمن قاعة كبري للاجتماعات، ومطعم ، وكافيهات ، ومسجد، ويتم ادارة الفندق وتشغيله من من خلال دار المدرعات بالقوات المسلحة.

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