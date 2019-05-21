وزيرا الشباب والرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي

قام مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي يرافقهم اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي بجولة تفقدية داخل استاد القاهرة الدولي الذي يشهد تطويرًا شاملاً استعدادًا لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم في يونيو القادم.
أكد صبحي علي أن الاستعدادات للبطولة تجري علي قدم وساق من أجل الانتهاء من أعمال التطوير في استاد القاهرة الدولي وباقي الاستادات استعدادا لانطلاق البطولة الافريقية لكرة
وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه يتابع كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة وأن غرفة العمليات للبطولة لا تتوقف على كافة المستويات، مؤكداً أن الاستادات هي جزء فقط من دورة عمل كبيرة، يأتى على
وأثني اللواء العصار علي سرعة إنجاز العمل ، مشيدا بدور القائمين على صيانة استاد القاهرة، مؤكدًا أن مصر تساند بقوة وتقدم كامل الدعم من أجل انجاح البطولة، حتى تعكس مصر للعالم قوتها وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية والدولية والرياضية على أراضيها.
وأكد اللواء العصار أن وزارة الإنتاج الحربي، تعمل بالتوازي مع وزارة الشباب والرياضة، لتسهل كافة المتطلبات ، وتساعد على تذليل أي صعاب قد تقف أمام البطولة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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