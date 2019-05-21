رياضة | عاجل.. مدرب منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة الفراعنة بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة الفراعنة بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني استقر على ضم 25 لاعبًا لمعسكر الفريق الأخير في يونيو المقبل استعدادًا لبطولة كاس الأمم الأفريقية.

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وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سنعلن القائمة خلال 24 أو 48 ساعة، اتفقنا على ملامحها بشكل كامل".

وتابع:" مع احترامي لكل الاجتهادات التي كانت مثار حديث الجميع الساعات الماضية، إلا أننا نسلك الطرق الشرعية في الإعلان عن قائمة منتخب مصر".