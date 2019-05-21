رياضة | مدرب الاتحاد : هدفنا الفوز على الوحدة.. ولم أطلب التعاقد مع أي لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الاتحاد : هدفنا الفوز على الوحدة.. ولم أطلب التعاقد مع أي لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني لفريق اتحاد جدة أن العميد لن يفرط في الفوز في لقاء الغد أمام الوحدة الإماراتي من أجل خطف صدارة المجموعة وإنهاء الموسم بشكل جيد.

وتابع سييرا : "لم أطلب التعاقد مع أي لاعب حتى الآن من أجل الموسم المقبل".

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ويلاقي اتحاد جدة نظيره الوحدة الإماراتي غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل الوحدة الإماراتي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.