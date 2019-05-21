رياضة | خاص| مدير التعاقدات بالأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| مدير التعاقدات بالأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن سفره إلى المغرب للتعاقد مع المهاجم لابا كودجو لاعب نهضة بركان.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"أنا في مصر ما يتردد عن السفر إلى المغرب أي كلام".

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وأضاف :"هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، ولم نفتح المفاوضات مع النادي المغربي لضم كودجو".

ولفت كودجو الأنظار إليه خلال هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي بطولة الكونفدرالية حيث أحرز ٨ أهداف.