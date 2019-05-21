رياضة | عاجل.. عملاق الكويت يطلب ضم نجم الزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عملاق الكويت يطلب ضم نجم الزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي العربي قد تقدمت بعرض رسمي لإدارة نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه نجم القلعة البيضاء المعار إلى الإتحاد السكندري.

وطلب مسؤولو النادي الكويتي الحصول على خدمات الفيل الإيفواري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل دفع 200 ألف دولار بداية من 2019 – 2020.

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وكان اللاعب قد انضم إلى الزمالك قبل موسمين قادماً من صفوف نادي أسوان وتمت إعارته إلى زعيم الثغر فريق نادي الإتحاد الذي يلعب معه الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك العرض المقدم خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير اللاعب سواء بالموافقة على رحيله أو عودته إلى الفريق.