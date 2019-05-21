رياضة | صبحي وحطب يجتمعان بمنتخب الجودو قبل سفره لبطولة الجائزة الكبرى بالصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي وحطب يجتمعان بمنتخب الجودو قبل سفره لبطولة الجائزة الكبرى بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالمهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي منتخب مصر للجودو وذلك قبل سفرهم للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بالصين والتي تقام خلال الفترة من 24 الي 27 مايو 2019.

وعبر صبحي عن تمنياته بالتوفيق لكل لاعبي المنتخب المصري مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تقف مساندة لكل اللاعبين والابطال الذين يرفعون اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، وطالبهم ببذل كل الجهد لتحقيق افضل النتائج فى البطولة حيث ان المنافسات ستكون قوية، ولكنه يثق فى ان لاعبي المنتخب المصري علي قدر المسئولية، مؤكدا انهم يمكنهم تحقيق نتائج مشرفة خاصة بعد ان استطاع المنتخب المصري ان يحصد المركز الأول في البطولة الافريقية والتي أقيمت في جنوب افريقيا وحصد 9 ميداليات متنوعة.

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و أكد وزير الرياضة ان مثل هذه البطولات تعتبر احتكاكا جيدا للاعبين من اجل الوصول الي أولمبياد طوكيو 2020 والمنافسة فيها بشكل كبير، مضيفا ان وزارة الرياضة تهتم برياضة الجودو بشكل كبير حيث انها من ضمن الألعاب المشاركة في المشروع القومي للموهوبين.

فيما تقدم المهندس مطيع فخر الدين بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه لاتحاد الجودو واللاعبين، بالإضافة الي توفير الوزارة المعسكرات التي تساعد على ارتقاء مستوي اللاعبين للمنافسة في البطولات المختلفة من اجل العمل على تمثيل مصر التمثيل المشرف لها في البطولات والمحافل الدولية، مضيفا انه يوجد برنامج اعداد للاعبين تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتأهيلهم للاستعداد للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

حضر اللقاء المهندس علاء مشرف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير للاداء الرياضي، مجموعة من لاعبي المنتخب وهم رمضان درويش، احمد علي، محمد علي، محمد محيي، عبد الرحمن محمد علي، حاتم عبد الاخر، احمد وحيد، كاريمان كامل ولمياء محمد.