رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. حرب مشتعلة بين زيدان وجوارديولا والصفقة الكبرى تقترب بشدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. حرب مشتعلة بين زيدان وجوارديولا والصفقة الكبرى تقترب بشدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 20 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تحديد قائمة الراحلين عن الفريق الموسم المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بوجبا يفضل ريال مدريد على يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد رفض فكرة العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي ويفضل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ريال مدريد كان ينوي الانسحاب من صفقة بوجبا بسبب عدم قدرته على توفير الراتب الذي يحتاجه اللاعب مفسحاً الطريق أمام يوفنتوس لاستعادة نجمه السابق.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس يسعى لاستعادة بوجبا من جديد، حيث قرر عرض أكثر من لاعب للبيع من أجل توفير النفقات اللازمة لضمه.

وأكد الموقع الإيطالي أن بوجبا لا يرغب في العودة ليوفنتوس وفضل الانتقال لريال مدريد خاصة بعد أن أبدى موافقته على تخفيض راتبه من أجل الانتقال لسانتياجو برنابيو والتدريب تحت قيادة زيدان.

يذكر أن بوجبا كان قريباً من الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بسبب خلافاته مع المدرب السابق جوزيه مورينيو إلا أنه استمر ورحل البرتغالي. وتجددت الآن رغبته في الرحيل بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

- دي توماس يعود لصفوف ريال مدريد بعد إنتهاء إعارته

عاد المهاجم الإسبانى "راؤول دي توماس" لصفوف ريال مجريد بعد إنتهاء إعارته لصفوف رايو فاييكانو، بسبب عقده الذى بمتد حتى عام 2023 مع النادى الملكى.

وقدم دي توماس أداء جيد فى صفوف فاييكانو خلال الموسمين السابقين حعل بعض التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية أنضمامه لصفوف المنتخب الإسبانى.

وسجل دي توماس مع فاييكانو الذى هبط للقسم الثانى، خلال الموسمين السابقين 38 هدف فى 66 مباراة.

- هازارد يقترب من الملكي

كشفت الصحف الإنجليزية، اليوم الإثنين، عن وضع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي وتطورات انتقاله إلى نادي ريال مدريد في الصيف الجاري.

وقال الصحفي "كافيه سولهيكول" مراسل سكاي سبورت: "تعتمد خططهم على ما ينتظر هازارد، اللاعب أخبر النادي أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد".

وتابع: "نادي تشيلسي يُفضّل الاحتفاظ به، لكن سيكون من المنطقي بيعه، لأن عقده سينتهي بعد عام فقط، كما جرت محادثات بين الناديين، وتشيلسي طلب رقماً يقارب 100 مليون جنيه إسترليني".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد سوف يعلن عن إنتقال هازارد رسمياً وذلك بعد نهائي الدوري الأوروبي الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

- بوجبا يوافق على ابرحيل إلى الملكي

أبدى الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد، رغبته في الانتقال للعب لصفوف نادي ريال مدريد وذلك بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن النرويجي أولي سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، قد أعطى الأمل للنادي الملكي، بعد إعلانهِ عن موافقته على رحيل لاعبه بوجبا.

وأوضحت التقارير أن قرار إدارة اليونايتد جاء بعد ممارسة اللاعب بعض الضغوطات من أجل إطلاق سراحه، والانضمام إلى الميرينجي، للعب تحت قيادة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بول بوجبا قد وافق على تخفيض أجره مقابل الانتقال واللعب في السانتياجو برنابيو.

- زيدان يثير الشكوك حول مستقبل بيل مع مدريد

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أثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حول مستقبل الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق، ولم يحدد موقفه النهائي سواء برحيله أو بقاءه.

وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "صن" عن بقاء بيل أو رحيله، إنه لايعلم ماذا سوف يحدث حقيقة، فهو يعتمد على لاعبين آخرين فى الفترة الأخيرة، وهذا كان واضحًا".

وارتبط اسم بيل بالرحيل عن صفوف النادى الملكى بعد موسم كارثى قضاه مع ريال مدريد، وفقدان مكانه الأساسى فى صفوف النادى الملكى.

- 500 مليون يورو لتنفيذ خطة زيدان في ميركاتو الريال

وضع نادي ريال مدريد الإسباني خطته التي سيحاول تطبيقها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل القيام بعملية الإحلال والتجديد، تحضيرا للمنافسة على بطولات الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن الميرنجي قد حدد كلا من جاريث بيل ولوكا مودريتش بالإضافة إلى إيسكو للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

- بعد اقترابه من ريال مدريد.. كروس يتحدي بوجبا برسالة نارية

أكد توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، اليوم أنه لم يفكر نهائيا في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة بعدما جدد عقده مع النادي حتى يونيو 2023.

وقال توني كروس في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع ريال مدريد واليوم يوم مميز للغاية بالنسبة ولم أفكر نهائيا في الرحيل عن ريال مدريد وتواجدي هنا اليوم أكبر دليل على ما أقول.

وتابع: أنا حققت المزيد من النجاح في ريال مدريد وأنا واثق ومتأكد من تحقيق الكثير في السنوات المقبلة وخطتي الاعتزال في ريال مدريد وهذا آخر عقد طويل بالنسبة لي.

وأضاف: أنا أريد الرحيل فحسب عندنا نكون في القمة وحينما نكون في حالة انتصارات ولن أتحدث عن ما جرى بيني وبين زين الدين زيدان ولن أخبركم به ولقد عرفت بما يخطط له زيزو لكنني لن أبوح بخطته وأنا سيكون لي دور مهم ولن أقول أكثر من ذلك.

وأكمل: التعاقد مع بول بوجبا لن يغير أي شيء وأنا سوف أقاتل على مركزي وقد مررنا بموسم محبط وتحديدا عندما تتعود على الانتصارات ولا أخشى القول بأنني لم ألعب جيدا في الموسم المنصرم.

- ضربة جديدة لريال مدريد في الموسم الجديد

تأكد غياب داني كارفخال، لاعب ريال مدريد عن الجولة الأولى في الدوري الإسباني في الموسم المقبل بعدما حصل على بطاقة صفراء خامسة في لقاء الفريق الملكي مع ريال بيتيس أمس(2-0).

وقالت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، إن كارفخال حصل على بطاقة صفراء بعد تدخله مع جونيور، لاعب ريال بيتيس الذي سوف يكلفه الغياب عن المباراة الافتتاحية لريال مدريد في الليجا بالموسم المقبل بسبب تراكم البطاقات.

وتابعت الشبكة أن الفارو أوديورزولا، ظهير أيمن الفريق الملكي سوف يعوض كارفخال في الجولة الأولى بعد تعافيه من الإصابة في الكتف التي تعرض لها في الفترة الماضية.

- قائمة بأسماء الراحلين عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن المرشحين عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية موسم الريال في الدوري الإسباني رسميًا.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة الراحلين عن ريال مدريد ستضم كيلور نافاس وسيرجيو ريجليون و ماركوس لورينتي وداني سيبايوس وفينيسيوس جونيور وجاريث بيل.

وأشارت إلى إن إيسكو نجم خط الوسط يبدو مرشحًا للاستمرار لقناعة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق به

- حرب بين زيدان وجوارديولا على "موهبة" يوفنتوس

دخل زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في حرب على ضم ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى زيدان للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي البوسني من أجل تدعيم هذا المركز بقوة في الموسم المقبل 2019-20 بالإضافة إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينافس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على ضم بيانيتش لرغبته في التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا إلى ملعب الاتحاد من أجل خلافة البرازيلي فرناندينيو في خط ارتكاز الفريق نظرًا لإمكاناته الفنية الرائعة في بناء اللعب من الخلف.