رياضة | هدف صاروخي قاتل يهدي الأهلي السعودي بطاقة العبور لدور الـ16 بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف صاروخي قاتل يهدي الأهلي السعودي بطاقة العبور لدور الـ16 بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الصعب على باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " لحساب مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة.

تقدم عمر السومة للفريق الأهلاوي في الدقيقة التاسعة والستين قبل أن يتعادل سيرجيف للفريق الأوزبكي قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق وتوقع الجميع أن المباراة ستنتهي على وقع التعادل قبل أن يقتنص عبد الرحمن غريب هدف الفوز في الوقت القاتل.

وأكمل بذلك الأهلي مربع الأندية السعودية إلى الدور ثمن النهائي ليضرب موعداً مع الهلال في مباراة نارية ستحدد المترشح للدور ربع النهائي من أعرق المسابقات الآسيوية.