رياضة | إتحاد طنجة يتهكم على موعد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتحاد طنجة يتهكم على موعد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد طنجة للأندية الراغبة في إجراء تغييرات على موعد الجولة الأخيرة من مباريات الدوري المغربي حيث أبدى مسؤولوا الفريق غضبهم ورغبتهم في ترحيل موعد لقاءهم ضد الفتح الرباطي.

وقال طنجة في بيان عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن القائمين على لجنة المسابقات يجب أن يقدموا مباراتهم ضد الفتح الرباطي وذلك حتى لا يضطر الفريق للإنتظار لمدة شهر كامل قبل خوض المواجهة الأخيرة من عمر الدوري.

وكان طنجة قد تعادل مع الوداد البيضاوي بهدفين لكل فريق في المباراة التي تم تقديمها عن الجولة التاسعة والعشرين.

وفي نفس السياق يضغط فريق نادي الدفاع الجديدي من أجل تقديم موعد مباراته مع الرجاء حتى يستفاد من لاعبيه الأفارقة قبل المشاركة في الكان 2019 في مقدمتهم سيمون مسوفا.