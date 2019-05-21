رياضة | "السوشيال ميديا" تحتفي بأنباء اقتراب هداف الدوري المغربي من الأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى انتقال اللاعب لابا كودجو هداف الدوري المغربي إلى الأهلي ، وذلك بعد المفاوضات التى وصلت لمرحلة متقدمة خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية أنه كان هناك اختلاف على الأمور المالية بين اللاعب والأهلي، ولكن حدث تطورات خلال الساعات الماضية، ذلك قبل أن يقوم مسئولو النادي برفع المقابل المادي الذي سيتقاضاه المهاجم خلال مدة تعاقده التي تم الاتفاق عليها لمدة 4 سنوات بداية من الموسم الجديد.

يذكر أن هناك بعض الرتوش الأخيرة من المفاوضات تتم حاليًا، وقد يتم إنهاء الصفقة خلال تواجد المهاجم مع فريقه المغربي نهضة بركان خلال تواجد بعثة فريقه في القاهرة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حال الموافقة على شروط الجانبين".

وفى نفس السياق، كشفت تقارير تونسية أن الأهلي توصل لاتفاق مع لابا كودجو ، على أن يحصل على 800 ألف دولار في الموسم الأول، ومليون دولار في الموسم الثاني، ومليون و200 ألف دولار في الموسم الثالث، ومليون و400 ألف دولار في الموسم الرابع.