رياضة | مدير "تذكرتي": الحد الأقصى لحجز التذاكر للمباراة ببطاقة المشجع 6 أفراد "Fan ID"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "تذكرتي": الحد الأقصى لحجز التذاكر للمباراة ببطاقة المشجع 6 أفراد "Fan ID" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام "تذكرتي"، إن موقع "تذكرتي" يعمل على إصدار بطاقة المشجع، وحجز تذاكر حضور مباريات أمم أفريقيا، والهدف منه العمل بشكل أكثر تنظيما لمواجهة السوق السوداء.

وأضاف المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام "تذكرتي"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن المشجع سيدخل على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، ويمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب الحجز بها، ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها، ومكان جلوسه للتشجيع.

ولفت إلى أن تطوير منظومة حجز التذاكر، وتنظيم عملية دخول الجماهير، ومواجهة السوق السوداء كان من أهم أولويات نظام "تذكرتي"، مضيفًا أن الحد الأقصى لحجز التذاكر للمباراة من خلال بطاقة المشجع 6 أفراد شاملة صاحب الـ "Fan ID"

