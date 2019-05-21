رياضة | كلوب يجهز مفاجأة صادمة لبرشلونة في نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يجهز مفاجأة صادمة لبرشلونة في نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مفاجأة لفريق برشلونة في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

قرر كلوب استدعاء جميع لاعبيه للسفر إلى إسبانيا لحضور نهائي الابطال ليسافر ال23 لاعب كاملين مع الفريق في رحلته إلى ماربيلا.

وضم كلوب مهاجمه البرازيلي، فيرمينيو إلى القائمة المسافرة إلى المعسكر المغلق على الرغم من إصابته التي لحقت به، من أجل محاولة لحاقه بالمباراة النهائية وتعافيه نهائيا من الإصابة.

وتضمنت رحلة ليفربول إلى ماربيلا تواجد أوكسليد تشامبرلين الغائب عن المشاركة مع الفريق ما يزيد عن 6 أشهر للإصابة التي لحقت به في النصف الأول من الموسم.