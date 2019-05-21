انت الان تتابع تفاصيل خبر "نهضة بركان" يلدغ الزمالك بذهاب نهائي "الكونفدرالية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:50 صباحاً - انتزع فريق "نهضة بركان" المغربي، صباح الاثنين، فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه الزمالك المصري بهدف نظيف، في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي أقيم على الملعب البلدي ببركان.

وهذه الهزيمة الأولى للزمالك على الأراضي المغربية، منذ سقوطه قبل ثلاث سنوات أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقدّم الفريق المغربي، الذي يظهر لأول مرة في نهائي بطولة أفريقية، مستوى كبيراً في الشوط الأول، وكان قريباً من هز شباك "القلعة البيضاء"، كما وقف الحائط الأيمن للزمالك في مناسبتين أمام "أصحاب الأرض والجمهور".

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ونجح الزمالك في الشوط الثاني في التحكم في مجريات اللقاء معتمداً على خبرة لاعبيه في امتلاك الكرة والاستحواذ عليها، لكنه فشل في اللحظات الأخيرة في منع التوغولي لابا كودجو من الوصول إلى الشباك، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ويُعد هذا الهدف الأول في شباك الزمالك خارج ملعبه في خمس مباريات بالبطولة القارية، وهي الحصيلة الدفاعية الجيدة التي ساعدت الفريق المصري في بلوغ النهائي، بعد بداية صعبة في دور المجموعات.

وتقام مباراة العودة، الأحد المقبل؛ إذ يستقبل الزمالك ضيفه المغربي في استاد "برج العرب" بالإسكندرية؛ أملاً في تعويض خسارة الذهاب، في حين يُمني نهضة بركان النفس بتحقيق التعادل من أجل رفع الكأس القارية، للمرة الأولى في تاريخه.