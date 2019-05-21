انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد اللاعبين.. وفيات الملاعب تطول حَكماً بوليفياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:50 صباحاً - في واقعة هزت الأسرة الكروية الدولية شهد الدوري البوليفي حادثة مأساوية بوفاة حكم الدرجة الأولى فيكتور هوغو هورتادو خلال إدارته مباراة بين فريقي "أولويز ريدي" و"أورينتي بتروليرو"، أقيمت على ارتفاع 3900 متر فوق سطح البحر.

وسقط هورتادو (31 عاماً) أرضاً في المباراة التي كان ينقلها التلفزيون المحلي على الهواء مباشرة، وذلك بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، أثناء متابعته إحدى الهجمات الخطيرة.

وفشلت جميع محاولات الجهاز الطبي في إسعاف الحكم الشاب، ليضطر إلى نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى، لكن تلك الجهود فشلت أيضاً في إنقاذ حياته.

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بدوره أكد طبيب فريق أولويز ريدي أن هورتادو تعرض لنوبة قلبية، ثم تعرض لأخرى أدت إلى وفاته عقب وصوله إلى المستشفى.

وكانت ملاعب "الساحرة المستديرة" قد شهدت خلال السنوات الماضية حالات وفاة عدة للاعبين فوق "المستطيل الأخضر" في بطولات قارية مختلفة.

ويسعى الاتحاد الدولي للعبة جاهداً للتقليل من خطر حالات الوفاة فوق أرضية الميدان بإجباره اللاعبين على الخضوع لفحوصات طبية دورية شاملة.