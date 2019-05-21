ماذا قال أساطير الكرة عن ثاني ملاعب مونديال قطر؟

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:50 صباحاً - دشنت دولة قطر، في 16 مايو الجاري، استاد الجنوب بمدينة الوكرة، ثاني ملاعب مونديال قطر 2022 بعد "خليفة الدولي"، والأول الذي يُشيد بالكامل من الألف إلى الياء، وذلك قبل 3 سنوات ونصف على صافرة البداية المونديالية.

واحتضن الاستاد المونديالي نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم الذي عرف فوز الدحيل على السد وتتويجه باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بحضور الشيخ الأمير تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى كوكبة كبيرة من أساطير اللعبة، الذين تركوا بصمة "لا تُنسى" في تاريخ دورات كأس العالم.

البداية مع قائد منتخب البرازيل المتوّج بمونديال 2002 كافو؛ إذ وصف الملعب المونديالي بـ"المبهر"، كما أضاف قائلاً: "هو وجهة متميزة لكرة القدم، ويحمل الكثير من أوجه التفرّد، فاستاد الجنوب يبدو مختلفاً عن غيره من الاستادات".

وتابع موضحاً: "إنني على ثقة بأن قطر تتقدم سريعاً في طريقها نحو استضافة المونديال، فقد قامت إلى الآن بعمل رائع، والجميع يبذل جهده في سبيل استضافة نسخة مونديالية استثنائية"، مؤكداً أن الدولة الخليجية في جاهزية لاستقبال كأس العالم.

أما سفير مونديال قطر، تشافي هيرنانديز، الفائز مع إسبانيا بمونديال 2010 فوصف استاد الجنوب بـ "الاستثنائي" و"الرائع للغاية"، مشيراً إلى أنه سيوفر أجواءً مثالية للاعبين والمشجعين.

وأضاف قائلاً: "لا شك أن مرافق الاستاد وأرضية الملعب وكل تفاصيله ستكون مبهرة في 2022، ولا شك أن ما تنجزه قطر سيحظى بإعجاب وتقدير الجميع، فالاستعدادات تسير على قدم وساق لاستضافة المونديال".

بدوره قال نجم منتخب هولندا الأسبق رود خوليت: إن "أقاويل كثيرة أثيرت حولت قدرة قطر على تحقيق إنجاز مثل هذا، لكننا نرى الآن أنهم استطاعوا بالفعل بناء هذا الصرح الرائع بتصميمه المبهر".

وأكمل نجم الكرة الهولندية الذي دافع سابقاً عن ألوان ناديي ميلان وتشيلسي، قائلاً: "تشعر لحظة دخولك إلى استاد الجنوب بأنك في ملعب مثالي لكرة القدم. الأهم بالنسبة لي كلاعب كرة قدم هي أرضية الملعب، إنها أكثر من رائعة، وأتطلع إلى أن ألعب على هذه الأرضية المميزة".

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في ذات السياق، أكد سفير مونديال قطر، صامويل إيتو، أسطورة الكرة الكاميرونية، أنه على ثقة تامة أن كل من سيلعب على أرضية هذا الاستاد "سيستمتع كثيراً بتجربة كروية فريدة، قبل المونديال وخلال منافساته".

أما نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل الأسبق روبرتو كارلوس، فهنأ اللجنة العليا للمشاريع والإرث على نجاحها في تشييد استاد الجنوب "الرائع"، كما وجه تهنئة لدولة قطر على تسجيلها إنجازات عظيمة في طريقها نحو استضافة مونديال 2022.

وتابع قائلاً: "لعل أكثر ما أثار إعجابي في الملعب هو استخدامه تقنية التبريد بشكل فعال يقدم للجماهير تجربة لا مثيل لها. وأنا على يقين تام أن اللاعبين والمشجعين سيستمتعون كثيراً خلال المباريات".

وأبدى نجم أياكس والكرة الهولندية الأسبق، رونالد دي بور، إعجابه الكبير بتصميم الملعب المستوحى من القوارب التقليدية التي استخدمها أهل قطر قديماً للإبحار بحثاً عن اللؤلؤ وصيد الأسماك.

وقال في تصريحات صحفية: "عندما اقتربنا من استاد الجنوب، أبهرني جمال تصميم الاستاد الخارجي، وعندما وصلنا إلى الداخل شاهدت استاداً رائعاً"، مشيراً إلى أنه "في كل مرة يصل إلى قطر يشعر بالدهشة".

وأكمل موضحاً: "لقد كنت في قطر منذ ثمانية أشهر، وكنت واثقاً من قدرتهم على إنجاز الكثير خلال أشهر قليلة، أعلم بأن ذلك عمل شاق، ولكني كنت واثقاً من نجاحهم".

وأخيراً مع المهاجم الأسترالي تيم كاهيل، الذي شارك في أربع نسخ مونديالية متتالية، فوصف إنجاز استاد الجنوب بـ"العمل المذهل".

وتابع قائلاً: "عندما تنظر إلى الاستاد تشعر بروعته، وعلى مقاعد الاستاد يشعر المشجعون بأنهم على مقربة من أرضية الملعب، وعندما تنظر حولك تستشعر أجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم من الآن".