انت الان تتابع تفاصيل خبر هل رفع مبابي الراية البيضاء في سباق "الحذاء الذهبي"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:50 صباحاً - علق نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، على صراعه المثير مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الظفر بجائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي.

وقال مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موند ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد أخبرت نفسي أنني حتى إذا خسرت فإن ذلك سيكون أمام ميسي، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأضاف موضحاً: "التفكير في أنه يمكنني الفوز بلقب أفضل هداف أوروبي حتى المباراة الأخيرة، أمر يشعرني بالفخر، لكن السباق لم ينتهِ".

ويتصدر "البرغوث" الأرجنتيني جدول ترتيب قائمة هدّافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، برصيد 36 هدفاً، بعدما سجّل هدفين في مباراة برشلونة الأخيرة في البطولة الإسبانية هذا الموسم.

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ويأتي نجم الكرة الفرنسية الصاعد بقوة الصاروخ ثانياً في قائمة الهدافين بـ32 هدفاً، لكن فريقه الباريسي يمتلك مباراة، قبل إسدال الستار على البطولة الفرنسية، حيث من المقرر أن يواجه ريمس، الجمعة المقبل.

ويحتاج مبابي، الذي ساهم بشدة في قيادة منتخب بلاده في التتويج بلقب مونديال روسيا 2018، إلى تسجيل رباعية من أجل معادلة رقم ميسي، وخمسة أهداف لتخطيه والفوز بالجائزة الفردية المرموقة.

ويتطلع ميسي للفوز بـ "الحذاء الذهبي"، للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية، فيما يُمني نجم موناكو السابق نفسه بالظفر بالجائزة، للمرة الأولى في مشواره الكروي.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة "الحذاء الذهبي" تُمنح لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم واحد، وهي الجائزة التي "احتكرها" تقريباً الثنائي العالمي؛ ميسي ورونالدو، على مدار العقد الأخير.