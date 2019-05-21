انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة.. رونالدو يريد هذا المدرب لقيادة يوفنتوس! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:50 صباحاً - ما إن أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن رحيل مدربه ماسيمليانو أليغري بنهاية هذا الموسم؛ حتى بدأت أسهم المدربين المرشحين في الصعود والتداول لتولي المنصب التدريبي لأحد أبرز أندية القارة العجوز.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو يريد تولي مواطنه جوزيه مورينيو منصب المدير الفني لـ"البيانكونيري"، خلفاً أليغري.

وكان مورينيو قد أشرف على تدريب رونالدو، خلال فترة قيادة الأول لفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، كما أن الثنائي البرتغالي يشتركان في إسناد مهمة إدارة أعمالهما إلى الوكيل الشهير خورخي مينديز.

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وكانت تقارير صحفية إيطالية قد رشحت ستة مدربين لقيادة رفاق رونالدو بداية من هذا الصيف، وهم: الإيطالي أنطونيو كونتي (بلا نادٍ حالياً)، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام)، والفرنسي ديدييه ديشان (منتخب فرنسا)، والإيطالي سيموني إنزاغي (لاتسيو)، والإيطالي جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا)، والصربي سينيسا ميهايلوفيتش (بولونيا).

وتولى أليغري مهمة الإشراف على يوفنتوس منذ صيف 2014، ونجح مع يوفنتوس في فرض هيمنة شبه مطلقة على البطولات المحلية؛ إذ قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في السنوات الخمس الأخيرة، كما فاز معه بكأس إيطاليا (4 مرات)، وكأس السوبر الإيطالي (مرتان).

في السياق ذاته فشل المدرب الإيطالي على الساحة القارية، رغم أنه كان قريباً من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017، لكنه خسر النهائي أمام قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على الترتيب.