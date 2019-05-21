انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعليق حذائه.. تشافي يكشف توقيت تدريبه للبارسا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 12:50 صباحاً - حدد أسطورة كرة القدم الإسبانية تشافي هيرنانديز توقيت تدريبه لناديه السابق برشلونة، وذلك تزامناً مع خوضه المباراة الأخيرة كلاعب في عالم "الساحرة المستديرة"، بلقاء السد القطري وبيرسبوليس الإيراني، في آخر جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وبات في حكم المؤكد أن يتولي تشافي تدريب "زعيم"الكرة القطرية، حيث يستعد لوضع الخطة الاستعداداية الصيفية ومواعيد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأول تحت إمرته، قبل الدخول في معمة اللقاءات الرسمية.

وأوضح تشافي أنه يريد بدء تجربته التدريبية في قطر، "حيث لا يوجد توتر وضغوط للتجربة والحكم على نفسي ومن أجل اكتساب الخبرة أيضاً، ومن ثم العودة لأوروبا وبالتحديد لبرشلونة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن برشلونة "فريق كبير للغاية، وغير مستعد لقيادته تدريبياً بعد".

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، إلى أنه هدفه يكمن في أن يكون مدرباً، قبل أن يستكمل موضحاً: "أرى أن امتلاكك لهدف عقب انتهاء مسيرة حافلة ورائعة يجعلك ترى الأمور بطريقة أسهل".

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ورفض "مايسترو" خط الوسط الإجابة عن سؤال حول قدوته في عالم التدريب، واكتفى بإجابة دبلوماسية بقوله "كثيرون"، لأنه تدرب على يد مدربين كبار، على غرار لويس أراغونيس وبيب غوارديولا ولويس إنريكي ولويس فان غال.

يعدّ تشافي أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وحقَّق مع برشلونة مختلف الألقاب المحلية والقارية والعالمية؛ حيث تُوّج بالدوري الإسباني (8 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (3 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (6 مرات)، ودوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (مرتين)، وكأس العالم للأندية (مرتين).

أما على صعيد بطولاته مع منتخب إسبانيا فقد تُوّج بكأس الأمم الأوروبية في نسختي 2008 و2012، إضافة إلى مونديال 2010 الذي أُقيم بجنوب أفريقيا.

ومنذ رحيله عن ناديه الأم برشلونة، صيف عام 2015، التحق بالسد زعيم الكرة القطرية وتُوّج معه بأربعة ألقاب؛ هي: كأس أمير قطر، وكأس قطر، وكأس السوبر، إضافة إلى لقب الدوري القطري.