في دور الـ16 “#الهلال” الأكثر حضورا و”#النصر” يتجاوز “الاتفاق”

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا كرابع الأندية السعودية وذلك عقب تغلبه على باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف على ملعب الجوهرة بجدة مساء الاثنين.

وبعد تأهل الأهلي كرابع الأندية السعودية تعد هذه المرة الثالثة التي يتواجد بدور الـ16 أربعة أندية منذ استحداث نظام دور ثمن النهائي و الذي كان في عام 2009م حيث سبق و أن تواجدوا أعوام 2009م و2011م و المرة الثالثة في هذا الموسم 2019م.

وتقوم “الخليج 365” بعرض إحصائية لأكثر الأندية تأهلاً لدور الـ16 حيث يأتي الهلال أولاً و الأهلي ثانياً والاتحاد والشباب ثالثا والنصر خامسا و الاتفاق سادساً:

– الهلال أكثر الأندية تأهلاً وذلك في 10 مرات منذ استحداث دور الـ16 حيث غاب في مرة واحدة عام 2018م.

– الأهلي ثانياً و ذلك بواقع 6 مرات حيث تأهل في أعوام 2012م و 2013م و 2015م و 2017م و 2018م و 2019م .

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– الشباب ثالثاً وذلك في 5 مرات حيث تأهل أعوام: 2009 و 2010 و2011 و2013 و2014.

– الاتحاد يتعادل مع الشباب في عدد مرات التأهل وذلك بواقع 5 مرات حيث تأهل في أعوام | 2009 و 2011 و 2012 و 2014 و 2019.

– النصر خامساً بواقع مرتين حيث تأهل في 2011 و 2019.

– الاتفاق سادساً حيث تأهل بواقع مرة واحدة كانت في عام 2009.

يذكر أن الهلال سيلاقي الأهلي في دور الـ16 يوم الـ6 من شهر أغسطس القادم في جدة ذهابا ويوم الـ13 من أغسطس إياباً في الرياض و ستحدد لقاءات النصر و الاتحاد يوم غد.