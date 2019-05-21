الامارات | المرزوقي: إقامة «ند الشبا» في 7 أماكن زاد من جماهيرية الدورة

شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي: إقامة «ند الشبا» في 7 أماكن زاد من جماهيرية الدورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا، صالح المرزوقي، عن أن النسخة السابعة من الدورة شهدت متابعة جماهيرية كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار وكل فئات المجتمع، نظراً لتعدد الألعاب الرياضية هذا العام.

وقال في تصريحات صحافية: «حرصنا في اللجنة المنظمة على أن نصل بالدورة الى مختلف الجماهير، وإقامة منافساتها في مناطق تتناسب مع طبيعة كل بطولة ومع تواجد الجاليات والرياضيين الذين يمارسون هذه الرياضات، ومع ارتفاع عدد البطولات وتنوعها قمنا للمرة الأولى بإقامة المنافسات في سبع مناطق مختلفة بإمارة دبي تتوافر فيها الفرصة للاعبين للتنافس وتتوافر فيها الفرصة للجمهور للحضور يومياً لمتابعة المنافسات».

وأضاف: «لقد عززت الدورة من قيم التسامح من خلال تنويع أماكن إقامة البطولات بما يعزز من انتشار دورة ناس لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع، اذ أقيمت منافسات بطولة ثلاثيات كرة السلة في حي دبي للتصميم، كما أقيمت منافسات بطولة الكريكت في ملاعب موانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي، وأقيمت منافسات بطولة التزلج على الثلج في مضمار التزلج الفريد بمول الإمارات، فيما نظمت بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية في صالة اتحاد الإمارات لكرة القدم بمنطقة الخوانيج، وبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، وبطولة المبارزة في نادي شباب الأهلي دبي بمنطقة القصيص، وضم مجمع ند الشبا الرياضي والمنطقة المحيطة به بقية الرياضات».