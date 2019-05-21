الامارات | «شرطة دبي» يحتفظ بصدارة المجموعة الثانية في الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» يحتفظ بصدارة المجموعة الثانية في الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فريق شرطة دبي بصدارة المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية، بعدما تعادل مع فريق الطاهر بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية، أول من أمس، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بفارق الأهداف عن الطاهر في المركز الثاني.

قدّم الطاهر أداءً قوياً في بداية الشوط الأول ونجح في صناعة أكثر من فرصة سانحة للتسجيل تمكن على إثرها من هزّ شباك شرطة دبي بهدف جميل حمل توقيع البرازيلي تيليس مارتينز من تسديدة صاروخية (4)، وواصل الطاهر سيطرته على أحداث الشوط الأول وتفوق في الاستحواذ على الكرة، قبل أن يدخل فريق شرطة دبي أجواء المباراة، وسدد لاعبه تاهلاس دي ماتا كرة خطرة بجانب المرمى، قبل أن يتمكن زميله جيفرسون جيفاس مـن إحراز هدف التعادل (6).

واستمر شرطة دبي في تقديم مستويات جيدة دفاعاً وهجوماً، وأضاف هدفاً ثانياً عن طريق تاهلاس دي ماتا، بينما تألق حارس مرمى شرطة دبي عمر عبدالستار في الدقيقة 17 بتحويله تسديدة تيليس مارتينز الخطرة إلى الركنية، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في احراز هدف التعادل لـ«الطاهر» بعد ثوانٍ فقط، أما الشوط الثاني فشهد تراجعاً في الأداء من الفريقين، وغلب الحذر على أداء اللاعبين لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

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من جانب آخر أنعـش فريق البحري آماله في التأهل إلى نصف النهائي بتحقيقه فوزاً كبيراً على التسامح 7-1، إذ جاءت أهداف البحري عن طريق المصري عصام علاء رمضان (4 أهداف) وإسلام حسن والفرنسي ماجانا لاندري وحميد رضا، وقلل الفارق للتسامح محمد عبدالله، ورفع البحري رصيده إلى ثلاث نقاط في المجموعة الثانية خلف شرطة دبي والطاهر، بينما جاء التسامح في المركز الأخير دون نقاط.

وافتتح فريق البحري التسجيل عن طريق المصري عصام رمضان (6)، ثم أضاف اللاعب نفسه هدفاً ثانياً (8)، وواصل البحري تقديم عروضه الجيدة، ونجح في تسجيل الهدف الثالث بواسطة إسلام حسن (12).

وفي الشوط الثاني تمكن فريق التسامح من تقليل الفارق عن طريق محمد عبدالله (3)، لكن البحري رد برباعية حملت توقيع الفرنسي ماجانا لاندري (7) وعصام علاء (12) و(15) وحميد رضا (17).