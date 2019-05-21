الامارات | عمر: تقليص فرق الطائرة والصالات رفع المستوى الفني للدورة

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر: تقليص فرق الطائرة والصالات رفع المستوى الفني للدورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا، علي عمر البلوشي، أن تقليص عدد الفرق في منافستي الكرة الطائرة وكرة الصالات أسهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولتين.

وقال في تصريحات صحافية: «ظهرت أغلب المباريات بطابع تنافسي كبير نتيجة لتواجد أبرز اللاعبين من المواطنين والمحترفين، كما تمت الاستفادة من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ما يتعلق بمشاركة جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهو الأمر الذي أثرى الدورة فنياً، إذ تم ضم مجموعة من اللاعبين المتميزين في جميع الفئات، ما جعل المستوى الفني في تصاعد، خصوصاً في الأدوار المتقدمة».

وأضاف: «نموذج الأولمبياد المصغر الذي تتبناه دورة ند الشبا الرياضية يشهد تطوراً وتميزاً يوماً بعد يوم في كل المسابقات، خصوصاً البطولات التي اختتمت وشهدت مشاركة أعداد كبيرة ومنافسات شيقة ورائعة، كما أن تنوع أماكن إقامة الألعاب أعطى للدورة انتشاراً أوسع لتشهد متابعة جماهيرية أكبر في مختلف مناطق دبي».

وأشار: «كما ستشهد الأيام المقبلة مجموعة من النهائيات، وعلى رأسها نهائي بطولة كرة قدم الصالات يوم الجمعة المقبل، وقبلها بيوم واحد نهائي بطولة الجوجيتسو، كما سيكون اليوم الثلاثاء هو يوم (أصحاب الهمم) لوجود نهائي بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، ونهائي بطولة السلة للكراسي المتحركة، كما سيكون هناك نهائي بطولة البادل تنس تلك الرياضة التي ولدت مع الدورة».