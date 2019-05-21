الامارات | «مدرسة القيادة السعودية» يتأهل للمربع الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرسة القيادة السعودية» يتأهل للمربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق مدرسة القيادة السعودية إلى نصف نهائي بطولة كرة القدم للصالات، بعدما تعادل مع فريق إف 16 بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لكرة الصالات، ليرفع فريق مدرسة القيادة السعودية رصيده إلى النقطة الخامسة ويضمن التأهل للدور المقبل من المنافسات، بينما أهدر فريق إف 16 فرصة التأهل.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين خلال شوطي اللقاء، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، بفضل هدفي أحمد محمد جمعة لفريق إف 16، وكل من جلال الصيادي والبرازيلي إديلسون لفريق مدرسة القيادة السعودية، أما أبرز أحداث الشوط الثاني فكانت طرد لاعب إف 16، خالد حارب في الدقيقة 15، بعدما ارتكب خطأ ضد لاعب المدرسة السعودية داسيلفا ريجو.