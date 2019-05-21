الامارات | «أنكل سعيد» يحتفظ بلقب فرق «البادل تنس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «أنكل سعيد» يحتفظ بلقب فرق «البادل تنس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فريق «أنكل سعيد» بلقب فئة الفرق ضمن بطولة البادل تنس، المقامة ضمن دورة ند الشبا، بعدما تفوق أول من أمس في المباراة النهائية على منافسه فريق مونديا، بواقع مباراتين دون رد.
وتفوق «أنكل سعيد» في المباراة الأولى بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2، وفي المباراة الثانية فاز بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-صفر و6-صفر.
وحضر الدور النهائي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، راعي فريق «أنكل سعيد»، الذي ساند لاعبي الفريق وشد من أزرهم خلال المباراتين، كما هنأ فريق مونديا لحصوله على المركز الثاني، وثمّن أداءهم المميز خلال المنافسات.
ويسدل مساء اليوم الستار على منافسات البادل تنس، بإقامة مواجهتي الدور النهائي وتحديد المركز الثالث لفئتي المواطنين والرجال المفتوحة، على أن تعقب ذلك مراسم تتويج الفائزين بمختلف الفئات الأربع في هذه النسخة، حيث أقيمت بطولتا الفرق والسيدات أيضاً.
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