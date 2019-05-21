الامارات | «النيابة العامة» و«بلدية دبي» في نهائي سلة الكراسي المتحركة

شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» و«بلدية دبي» في نهائي سلة الكراسي المتحركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام مساء اليوم بالصالة الرئيسة لمجمع ند الشبا المباراة النهائية لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة التي تجمع فريق النيابة العامة وبلدية دبي، في سيناريو مكرر لنسخة العام الماضي. وتأهل فريق النيابة للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 38-19، فيما فاز فريق بلدية دبي على فريق دبي لخدمات الإسعاف 37-31. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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