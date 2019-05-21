الامارات | زوارق أبوظبي تبهر البرتغال بلقب ووصافة مونديال الفورمولا1

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق أبوظبي تبهر البرتغال بلقب ووصافة مونديال الفورمولا1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب الجولة الثانية ومركز الوصافة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت في مدينة بورتيماو البرتغالية أول من أمس.

وسجل الفريق «حامل اللقب لموسمين متتاليين» بداية قوية، إذ تصدر المنافسة في الترتيب العام والفردي عن طريق زورقيه 1 و2 بحصد شون تورنتي 20 نقطة، وثاني القمزي ثانياً بـ15 نقطة مع بداية مرحلة جمع النقاط للموسم، كما تصدر الفريق أيضاً لقب السرعة عن طريق تورنتي وبـ20 نقطة أيضاً، فيما تصدر الفريق أيضاً المنافسة في لقب الفرق بـ35 نقطة، لتكون البداية قوية في البطولة.

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من جهته، قال رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي: «قام أبطالنا بالمهمة المطلوبة منهم، ولا أعتقد بأن هناك إنجازاً أفضل من أن تحرز زوارق الفريق المركزين الأول والثاني، ونتصدر كل الألقاب مع نهاية الجولة الثانية من البطولة، ولا يوجد أجمل من أن نكون الأول دائماً، وفي كل مشاركات فريق أبوظبي».

وأضاف الرميثي: «على الرغم من إلغاء الجولة الماضية والأولى من البطولة، إلا أننا عوضنا وبقوة في هذه الجولة، وما قام به الأبطال كبير جداً بكل المقاييس، خصوصاً أن زورقي أبوظبي قد تفوقا على الجميع، وأحرزنا المركزين الأول والثاني في سباق أفضل زمن، ثم في السباق الرئيس، وخرجنا بحصيلة أربعة كؤوس في البطولة، ووصلنا إلى المقدمة في كل الألقاب، ونرى أنها بداية مريحة جداً لفريقنا من أجل أن يستمر في الدفاع عن لقبه».

- الزورقان 1 و2 يبحران نحو منصات التتويج في عالم الزوارق السريعة.