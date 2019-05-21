الامارات | لاعب العين محمد فايز سيقيم «وليمة عشاء» لشقيقه الشرقاوي إيفاء بتحدي لقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين محمد فايز سيقيم «وليمة عشاء» لشقيقه الشرقاوي إيفاء بتحدي لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين، محمد فايز، إنه سيفي بوعده الذي قطعه لشقيقه لاعب فريق الشارقة فوزي فايز بإقامة وليمة عشاء لجميع أفراد الأسرة، وذلك بعد تحقيق «الملك» للقب دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد انتظار دام لـ23 عاماً، موضحاً أنه كان بينه وبين شقيقه فوزي تحدٍ بأن من يحقق لقب الدوري، فإن الآخر يجب أن يقيم وليمة كنوع من الاحتفاء به.

وأكد محمد فايز لـ«الإمارات اليوم» أن فكرة التحدي بدأت حينما كان فريق الشارقة متصدراً وحظوظ فريق العين كبيرة هي الأخرى في المنافسة على الاحتفاظ بلقب الدوري، وقال: «نشأ ذلك كنوع من التحفيز في ما بيننا في وجود معظم أفراد الأسرة، طوال هذه الفترة كان والدي يؤمن بأن فريق العين سيحقق اللقب، بينما كانت والدتي تقف بالكامل في صف فريق الشارقة».

وأوضح لاعب فريق العين أن الأسرة كانت منقسمة إلى فريقين وعاش الجميع لحظات حماسية، وقال: «الأسرة كانت منقسمة، ولكن في الأخير كان الأمر نوعاً من التحدي والتحفيز، أنا حالياً مطالب بالإيفاء بالوعد الذي قطعته وسأقوم بإعداد الوليمة احتفالاً بفوز شقيقي مع فريق الشارقة بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق».

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وأكد محمد فايز الذي يغيب عن صفوف «الزعيم» في الفترة الحالية بسبب الإصابة، أنه بعد ابتعاد فريقه من سباق المنافسة على اللقب ظل بجوار شقيقه يقدم له الدعم بصورة مستمرة، وقال: «حتى بعد دخول شباب الأهلي كطرف في السباق على اللقب كنت من داخلي أتمنى فوز الشارقة حتى إن كنت سأقوم بدفع مصروفات وليمة العشاء».

واعتبر لاعب فريق العين أن تتويج فريق الشارقة باللقب يعد أمراً صحياً لدوري الخليج العربي، وقال: «الشارقة ظل يقدم مستويات رائعة طوال الموسم، وحسم اللقب لصالحه بفضل التماسك الذي أظهره اللاعبون. من الجيد أن يحقق اللقب فريق لم يكن من المرشحين، وهو أمر صحي ويؤكد أن المنافسة لا تقتصر على الأسماء التقليدية».

وأشاد محمد فايز بالنجاح الذي حققه مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري الذي أصبح أول مدرب مواطن يحقق لقب الدوري، وقال: «للأمانة العنبري اجتهد طوال الموسم ومن خلفه جميع أفراد الجهاز الفني. الدروس المستفادة هي أنه يجب أن نمنح المدرب المواطن فرصة وهو سيكون على قدر التحدي، وأتمنى أن نرى مدربين مواطنين آخرين ينجحون مع الأندية في المواسم المقبلة».