الامارات | تزيين سيارات جمهور الملك مجاناً احتفالاً بالدرع

شكرا لقرائتكم خبر عن تزيين سيارات جمهور الملك مجاناً احتفالاً بالدرع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير» أن النادي أطلق مبادرة لتزيين سيارات جمهور الفريق مجاناً احتفالات بالفوز بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، عقب فوزه الأخير على الوحدة في الجولة قبل الأخيرة ورفع رصيده إلى 56 نقطة، علماً أن الفريق تصدر ترتيب فرق المسابقة منذ بداية الموسم.

وقال النادي «جماهيرنا الوفية يسرنا أن نعلن عن مبادرة لتزيين سيارات الجماهير للاحتفال باللقب السادس للفريق، حيث سيتم تركيب الملصقات مجاناً على الزجاج الخلفي للسيارة اعتباراً من الأحد أمام المسجد الداخلي في الحزانة، وسيتم التركيب على مدار الأيام المقبلة حتى نفاد الكمية».

ويستعد الشارقة حالياً لإقامة أضخم احتفال في تاريخ النادي، ابتهاجاً بالفوز بدرع الدوري.