الامارات | هل سيرتدي إدريس فتوحي قميص الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيرتدي إدريس فتوحي قميص الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مطلع على سوق انتقالات اللاعبين، أن محترف دبا الفجيرة المغربي إدريس فتوحي، دخل حسابات اللجنة الفنية لنادي الوصل لتمثيل الإمبراطور في الموسم المقبل، وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «فتوحي طلب من وكيل أعماله تأجيل أي حديث إلى ما بعد الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي»، يذكر أن إدريس فتوحي فاز بجائزة أفضل لاعب بحسب تصويت الجمهور في الموسم الجاري. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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