الامارات | نادي الإمارات يخصص مدرجين كاملين لجمهور الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يخصص مدرجين كاملين لجمهور الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص نادي الإمارات مدرجات الدرجة الأولى على يمين المنصة الرئيسة، وكذلك الدرجة الثانية المقابلة للمنصة الرئيسة بالكامل لجمهور الشارقة خلال مباراة الفريقين يوم السبت المقبل، فيما قال رئيس شركة الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، للموقع الرسمي لنادي الشارقة: «نثمن هذه الخطوة التي تبين مدى العلاقة الوطيدة بين الناديين». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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