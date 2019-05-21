الامارات | الفيكتوري ثانياً في عالم الـ APBA للزوارق السريعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيكتوري ثانياً في عالم الـ APBA للزوارق السريعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الفيكتوري تيم المركز الثاني في أول جولة من منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى – APBA، التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري بمنطقة كوكو بيتش في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

واستطاع البطلان الإماراتيان العالميان، سالم العديدي وعيسى آل علي، من فريق الفيكتوري تيم بزورق رقم 3، خوض المنافسة العالمية، وتحقيق المركز الثاني، ليكون أول فريق في المنطقة يشارك في بطولة العالم للزوارق السريعة «بي 1 سوبر ستوك»، التي تتضمن ست جولات بولايات مختلفة في أميركا.

Advertisements

وحقق أبطال الفيكتوري تيم بهذا الفوز والمركز إنجازاً عربياً وعالمياً جديداً يضاف إلى رصيد الفريق العالمي والقاري، في بطولة تعد من أضخم البطولات عالمياً، وتلقى رواجاً باهراً في وسط الرياضات البحرية، كونها أكثر بطولات العالم تحدياً.

وأبهر الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي المراقبين بأدائهما المميز، أول من أمس، خلال أول سباقات البطولة العالمية، واستطاع بطلا الفيكتوري ليس المنافسة فقط، بل التفوق على عدد من الفرق العالمية، ومنافسين مخضرمين، ليحتلا المركز الثاني بجدارة، ويرفعا راية الإمارات على منصات التتويج في الولايات المتحدة.