الامارات | 4 مكاسب حققتها المبارزة الإماراتية من تنظيم بطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب حققتها المبارزة الإماراتية من تنظيم بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم للمبارزة للسيدات، واختتمت في دبي أول من أمس، بمشاركة 238 لاعبة، يعتبر ثمرة جهود وتعاون مشترك بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية في الدولة، وفي مقدمها مجلس دبي الرياضي، والهيئة العامة للرياضة، الذين دعموا اتحاد اللعبة في تنظميه للبطولة للعام الثاني على التوالي.

وقال في تصريحات صحافية، إن «تنظيم دبي لبطولة كأس العالم للسيدات للمبارزة لسلاح الايبيه، التي قامت بتنظيمها لأربع سنوات متتالية، هو تأكيد على مكانة الإمارات لدى أسرة المبارزة العالمية»، مؤكداً أن «وفود الدول الـ47 التي جاءت للمشاركة في البطولة قد أشادوا بالتنظيم، واستمتعوا بالوجود في دانة الدنيا».

وأثنى القاسمي على الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة للبطولة لإخراج هذا الحدث بالصورة الاستثنائية التي شهدها.

وأوضح: «يمكن القول إن اتحاد اللعبة جنى العديد من المكاسب بتنظيمه هذه البطولة، وأولها ترسيخ مكانة المبارزة الإماراتية لدى الاتحاد الدولي للعبة كواجهة مثالية عالمية في التنظيم، وثانيها احتضان نجمات اللعبة، والمكسب الثالث يكمن في مشاركة فتياتنا بالبطولة، وإكسابهن الخبرة مع نجوم وبطلات العالم».

وأضاف: «يبقى المكسب الرابع والمهم مشاركة كوادرنا الوطنية في تنظيم هذا الحدث العالمي، وإخراجه باحترافية وجودة عالمية، ما يؤكد قدرتهم على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية في المبارزة».

وكانت صالة مكتوم بن محمد بن راشد في نادي شباب الأهلي قد شهدت ختام فعاليات بطولة كأس العالم للمبارزة للسيدات، وأقيمت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام، بواقع يومين لمسابقات الفردي، فيما خصص اليوم الأخير لمسابقة الفرق، التي شارك فيها 29 منتخباً.

وشهد اليوم الأخير تتويج الفريق البولندي بلقب الفرق، وحل منتخب الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث للمنتخب الإيطالي.

وأكدت المراقبة الفنية للاتحاد الدولي للمبارزة، مونيكا هاوو، أن «الإمارات قدمت جهوداً لافتة لإنجاح البطولة، والاتحاد الدولي يُقدر هذه الجهود تماماً». وقالت في تصريحات صحافية: «كان ملاحظاً إقامة المباريات في موعدها من دون أي تأخير، وهذا أمر يعكس الجوانب الإيجابية للتنظيم، وأن كل شيء يخص البطولة كان مُعداً بشكل احترافي».

وأضافت: «الاتحاد الدولي للمبارزة ينظر إلى الإمارات على أنها دولة مميزة في الجانب التنظيمي، كما أن لديها خططاً واعدة لتطوير اللعبة لديها، وقريباً سيكون لها شأن كبير قارياً ومحلياً».

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المكاسب الأربعة

ترسيخ مكانة المبارزة الإماراتية لدى الاتحاد الدولي.

احتضان نجمات اللعبة.

مشاركة فتيات الإمارات بالبطولة واكتسابهن الخبرة.

مشاركة الكوادر الوطنية في تنظيم الحدث العالمي.

238 لاعبة شاركن

ببطولة العالم

لسيدات المبارزة في

الإمارات.