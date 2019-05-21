شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يتعرّض لحادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرّض أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي، والمُعار لفريق الجونة، لحادث سير، مساء الإثنين، رفقة زميله بالفريق ومدرب الأحمال.

وأعلن نادي الجونة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تعرض أحمد ياسر ريان وأحمد أباظة، لاعبي الفريق، رفقة ويل رويال، المعد البدني لحادث سير.

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ونشرت صفحة الجونة الرسمية تغريدة جاء فيها: «تعرض أحمد ياسر ريان وأحمد أباظة، لاعبا الفريق، وويل رويال، المعد البدني، لحادث تصادم على طريق رأس غارب، اليوم الإثنين.. الجميع بخير دون أي إصابات».