مدرب الهلال: الدحيل استغل تراجعنا البدني

قال البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الهلال السعودي، اليوم الاثنين، إن مواجهة فريقه مع مضيفه الدحيل القطري (2-2)، خرجت بصورة قوية.

وأضاف شاموسكا، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "توقعنا أن تكون المواجهة صعبة، نظرا للإمكانيات التي يمتلكها الفريقان، وكذلك اعتماد الدحيل على الكرات الطويلة، مستغلا سرعة محترفه ايدميلسون.. والحقيقة المباراة كانت ممتعة وقوية".

وتابع: "أعتقد أن فريقي تراجع في الدقائق الأخيرة، على المستوى البدني، واستفاد الدحيل من ذلك، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل (2-2)، في الوقت القاتل من اللقاء.. تمنيت تحقيق الانتصار، لكن هذا طبيعي في كرة القدم".

وأشار مدرب الهلال إلى أن لعب الفريقين بلا أي ضغوطات، نتيجة تأهلهما قبل اللقاء، ساهم في خروج المباراة بصورة متميزة من كافة النواحي.

وسيواجه الهلال في دور الـ16 مواطنه أهلي جدة، الذي صعد بدوره عقب فوزه القاتل، على ضيفه باختاكور الأوزبكي (2-1)، اليوم الاثنين.