الأهلي يتغلب على باختاكور.. ويصطدم بالهلال في دور الـ16

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حقق فريق الأهلي السعودي بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على ضيفه باختاكور الأوزبكي 2-1 اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله حقق فريق الأهلي السعودي بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على ضيفه باختاكور الأوزبكي 2-1 اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019. وسجل السوري عمر السومة بالدقيقة 69 وعبدالرحمن غريب بالدقيقة 92 هدفي الأهلي، في حين أحرز إيغور سيرغييف بالدقيقة 88 هدف باختاكور. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً فوز بيرسيبوليس الإيراني على السد القطري المتصدر 2-0. Advertisements وحافظ السد على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 9 نقاط للأهلي و8 لباختاكور و7 لبيرسيبوليس. ونجح السد والأهلي في الحصول على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16. وفي السياق، أعلن مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في نادي الهلال، أن مواجهة الدور الـ16 ستضعه في مواجهة فريق الأهلي، إذ سيلتقي الفريقان في مواجهة الذهاب بتاريخ 6 أغسطس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما ستكون مواجهة الإياب بتاريخ 13 أغسطس على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.



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