شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضمان تأهله.. الهلال يصادق على صدارته الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تعادل فريق الهلال السعودي المتصدر خارج ملعبه مع الدحيل القطري 2-2 اليوم (الاثنين) ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019. تعادل فريق الهلال السعودي المتصدر خارج ملعبه مع الدحيل القطري 2-2 اليوم (الاثنين) ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019. وسجل بافيتمبي غوميز هدفي الهلال في الدقيقتين 29 و55، في حين أحرز المغربي يوسف العربي بالدقيقة 15 وخالد منير بالدقيقة 92 هدفي الدحيل. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً فوز الاستقلال الإيراني خارج ملعبه على العين الإماراتي 2-1 على استاد هزاع بن زايد في العين. وبذلك يصبح رصيد الهلال 13 نقطة بالمركز الأول، مقابل 9 نقاط للدحيل و8 للاستقلال ونقطتين للعين، وحصل الهلال والدحيل على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16.



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